Valgevene kurdab Ukraina vägede „piirile koondamise“ üle. Kreml on „mures“

„See on põhjus muretsemiseks mitte ainult Minskile, vaid ka Moskvale,“ lausus Peskov TASS-i vahendusel. „Sest me oleme tõesti liitlased ja partnerid.“

„Valgevene on liitlasriik ja meil on erilised dialoogiformaadid kõigi vastavate ametkondade, sealhulgas eriteenistuste liinis. Ja meie kaitseministeeriumid on pidevas partnerluskontaktis,“ ütles Peskov.