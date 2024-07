Talibani delegatsioon osales pühapäeval Kataris ÜRO juhitud Afganistani -teemalisel kohtumisel. Kahepäevane kohtumine on kolmas ÜRO rahastatud kohtumine Afganistani kriisi teemal, mis toimub Katari pealinnas Dohas.

Taliban nõudis kohtumisel, et lääneriigid vaataks suhete parandamise nimel mööda piirangutest, mida nad on kehtestanud Afganistani naiste õigustele. Talibani juhitud alitsuse pressiesindaja Zabihullah Mujahid kirjutas sotsiaalmeediaplatvormil X, et delegatsioon kohtus kohtumise kõrval ka Venemaa, India ja Usbekistani esindajatega.