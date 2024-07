Küsitlus: kasvav osa USA valijatest arvab, et Biden ei peaks presidendiks kandideerima

Kui 9. juunil arvas 35% registreeritud valijatest, et Bidenil on olemas vajalik vaimne ja kognitiivne tervis presidendina töötamiseks, siis nüüd on neid vaid 27%. Neid, kes arvavad, et Bidenil ei ole sellist tervist, oli 9. juunil 65% ja nüüd on neid 72%, vahendab CBS News.

Kui veebruaris arvas 37% valijatest, et Biden peaks presidendiks kandideerima ja 63%, et ei peaks, siis nüüd on need arvud vastavalt 28% ja 72%. Demokraatidest arvas veebruaris, et Biden peaks presidendiks kandideerima, 64% ja nüüd arvab nii 54%. Seda, et Biden ei peaks kandideerima, arvas veebruaris 36% demokraatidest ja nüüd on neid 46%.