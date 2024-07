CNN: terroriohu tõttu suurendati osa USA Euroopa baaside häirevalmidust

Sellist režiimi rakendatakse USA armee andmetel siis, kui juhtub intsident või saadakse luureandmeid, mis viitavad sellele, et tõenäoline on mingis vormis terroristlik tegevus või isikkoosseisu või objektide sihikule võtmine.

Üks ühes Euroopa baasis paiknev ametnik ütles CNN-ile, et sellist ohutaset ei ole nähtud vähemalt kümme aastat ja see tähendab tavaliselt, et on aktiivne ja usutav oht.