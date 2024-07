Belgorodis kadus mitmel pool elekter. Teatati „välisest mõjust energiaobjektile“

RIA Novosti teatas oma korrespondendile viidates, et Belgorodis ei tööta valgusfoorid ja on probleeme internetiga.

Belgorodi veevarustusettevõte teatas, et veevarustuseta jäid objektid Belgorodis, Šebekinos, Rovenkis, Volokonovkas, Starõi Oskolis, Krasnõis ja teistes asulates. Seda seletati elektrikatkestusega.

Telegrami kanal „Pepel“ teatas, et esialgsetel andmetel toimus rünnak alajaama vastu. Mõned belgorodlased on „Pepeli“ teatel saanud SMS-i, et elekter tuleb tagasi alles kella 19-ks.