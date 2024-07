ISW: Putini võiduteooria näeb ette lõpmatut roomavat edasiliikumist Ukrainas. Lõppeesmärk on Ukraina täielik hävitamine

Venemaa relvajõudude juhtkond seab ISW teatel praegu prioriteediks pidevad pealetungioperatsioonid, mis saavutavad järkjärgulisi taktikalisi võite, ulatuslike eraldiseisvate pealetungioperatsioonide ees, mille eesmärk on saavutada operatiivselt olulisi tulemusi kiirete manöövrite kaudu. Putin ja Vene sõjaväe juhtkond peavad tõenäoliselt roomavaid pealetungioperatsioone garanteeritumaks lähenemiseks Ukrainas tulemuste saavutamiseks võrreldes suurte mobiilsete pealetungidega ning nad näivad leppivat tegelikkusega, et Vene vägedel tuleb operatiivselt oluliste eesmärkide saavutamiseks tööd teha võib-olla kuid või isegi aastaid.

ISW märgib, et Putin on viimasel ajal nõudnud, et Ukraina loobuks täielikult Hersoni, Zaporižžja, Donetski ja Luhanski oblastist. Pikale veniv sõda toetab Putini arvestusi, sest tema hinnangul suudab Venemaa ilmselt hoida kogu territooriumi, mille ta vallutab, ning Vene väed saavutavad seda suurema tõenäosusega praegu välja öeldud territoriaalsed eesmärgid, mida kauem sõda kestab. Putin ja Kreml ei ole meelega seadnud oma vallutuseesmärkidele Ukrainas mingeid piire ning on väitnud korduvalt, et ka piirkonnad väljaspool Zaporižžja, Hersoni, Donetski ja Luhanski oblastit on Venemaa osad. Veniv sõda paneb Putinit tõenäoliselt seadma uusi territoriaalseid eesmärke nii kaua, kuni Ukraina väed ei suuda tema hinnangul tema edasiliikumist peatada ega teha olulisi vastupealetunge.