Küsitlused: Prantsusmaa valimiste avavooru võitis suurelt Rahvusliikumine

Vasakpoolne valimisliit Uus Rahvarinne (NFP) kogus küsitluste järgi 28,1% häältest ja president Emmanuel Macroni liberaalne valimisliit 20,3%. Valimisaktiivsus on üle 65%, mis on kõrgeim pärast 1991. aastat.



Parlamendi alamkoja liikmed valitakse 577 ringkonnas. Tänaste valimistega pääsevad parlamenti need kandidaadid, kes koguvad oma ringkonnas üle 50% häältest. Ülejäänutes lähevad enim toetust saanud kandidaadid edasi teise vooru.