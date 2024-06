Biden arutab pereliikmetega valimiskampaaniat olukorras, kus arvukad toetajad paluvad tal loobuda

Enne seda osales Biden 48 tunni jooksul viiel kampaaniaüritusel, mille eesmärk oli näidata toetajatele ja sponsoritele, et tema mahakandmiseks on veel vara. Rida toetajaid eesotsas MSNBC saatejuhi Joe Scarborough´ ja New York Timesi juhtkirja autoritega olid selleks ajaks kutsunud teda kandideerimisest loobuma. Sama ettepanekut oli kuulda reede õhtul New Yorgis toimunud kohtumisel kampaania rahastajatega, vahendab New York Times.