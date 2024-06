Prantsuse valimiste avavoor tõotab edu paremäärele. Küsimus on, kes kandideerib lõpuks nende vastu

President Emmanuel Macroni poolt ellu kutsutud erakorralised valimistel prognoositakse tema juhitud valimisliidule kaotust. Küsitluste järgi on kõige suurem toetus Marine Le Peni ja Jordan Bardella parteil Rahvusliikumine. Nendega on valimisliidu sõlminud ka 62 endist vabariiklaste kandidaati eesotsas konservatiividest lahkulöönud parteijuhi Éric Ciottiga. Valimisliitu kuuluvad ka populist Éric Zemmouri parteist lahkulöönud Marion Maréchal le Peni mõttekaaslased. Küsitluste järgi on partei toetus umbes 36%.