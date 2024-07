VIDEO ja BLOGI | Tulevane peaminister Kristen Michal: hoidke palun ootused madalad!

Juulis lahkub ametist praegune peaminister Kaja Kallas ja valitsuse etteotsa astub senine kliimaminister Kristen Michal. „Mul on Kajalt palju õppida, ta on särav. Ma olen teistes asjades parem: töökorraldamises, meeskonna juhtimises, poliitilise joone hoidmises,“ lausus Michal.

„Ma ei seaks eesmärki, et Kallasega samu asju samamoodi teen. Teen asju teistmoodi. Ühiskonna ootus on, et Eesti riigi ees olevad ülesanded siin saaksid kõige enne tehtud,“ rääkis ta.