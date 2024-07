DELFI TARTUS | Täna kell 18 annab Tartu Raekoja platsil suure intervjuu peaministrikandidaat Kristen Michal

„Minu visiooni nurgakivi on kindlus kogu Eestile. Agressiivse ja pahatahtliku naabriga kindla, vaba ning eduka riigi eeskujusid on maailmas mitmeid, Lõuna-Koreast võime vaadata ka lähemale, naabrite juurde ehk Soome. Igaühel neist on oma tugevused. Ühine on aga teadlik tippvormis- ja valmisolek, pidev pingutamine oma inimeste, riigi ja iseolemise kaitsel. Eestil pole teist teed, kui teha sama. Olen nõus, et see võib olla kulukas, aga oma elu, oma kodu ja oma riik ongi kallid. Me pole üksi, me oleme tugevad ja mõjukad partnerid Euroopa Liidus ja maailma tugevaimas sõjalises liidus NATOs. Nii see jääb,“ on tulevase valitsusjuhi Michali üks seisukohtadest.