Tallinnas vehkis naine korteris noaga. Politsei kasutas tema kinnipidamisel gaasi

PPA pressiesindaja ütles, et korterisse sisenedes oli naine ettearvamatu käitumisega ning ei olnud nõus politseiga koostööd tegema. „Kuna oli alust arvata, et naine võib endale ohtlik olla, siis otsustasid politseinikud tema suhtes gaasi kasutada. Politseinikud said naise enda kontrolli alla ning ta anti kiirabile tervisekontrolliks üle,“ märkis ta.