VIDEOD | ERK-i esimeheks valitud Põlluaas: EKRE tunneb konkurendi ees hirmu

Põlluaas rääkis, et ERKile kui rahvuskonservatiivsele erakonnale on poliitmaastikul kohta. „Sellele on teemasid, sellel on ühiskondlik tellimus,“ märkis ta. Samuti rääkis värskelt valitud esimees, et ERK on juba riigikogus ja paljudes omavalitsustes esindatud.