Vene meedia: Šoigu endine parem käsi põgenes miljarditega Prantsusmaale

Mai lõpus sai teatavaks, et kaitseministeeriumi finantsvoogude eest vastutanud Ševtsova ja kaitseministri esimene asetäitja Tsalikov kirjutasid vaikselt lahkumisavalduse, sest kartsid, et uue kaitseministri Andrei Beloussovi algatatud puhastuste käigus jõutakse ka nendeni, kirjutas Tsargrad.

Väljaanne Juriditšeskaja Gazeta teatas oma allikale viidates, et Ševtsova haaras pärast ametist vabastamist kaasa hädaolukordadeks pakitud kohvri hunniku sularahaga ja põgenes Prantsusmaale. Ametlikud allikad seda ei kinnita ega lükka ka ümber. Veel teatati, et uus minister Beloussov on selle üle „äärmiselt nördinud“.