VIDEO | Kristen Michal: valitsus jätkab vanaviisi, kõik parteid saavad omavahel väga hästi läbi

Reformierakonna allikate sõnul oli Michali ainus teadaolev konkurent Hanno Pevkur, kes eile kandideerimast loobus. Michal rõhutas, et erakonnas pole lõhenemist ega konflikte toimunud. „Olen Hannoga vestelnud ja tunnustanud tema riigimehelikku sammu hoida erakonna jaoks ühtsust ja tempot,“ lausus ta.

Michal kinnitas, et koalitsiooni jätkatakse kolme valitsuspartneriga. Ta meenutas, et on olnud osaline koalitsioonides, kus inimsuhted muutusid lõpuks väljakannatamatult teravaks. Oravate, SDE ja Eesti 200 vahel Michali sõnul sääraseid muresid ei valitse. „Ei ole isegi leebelt tülli mindud, omavahel saavad inimesed väga kenasti suheldud,“ sõnas Michal.