VIDEO | Kaja Kallas: Michal on poliittaktikas palju tugevam, kui mina olen kunagi olnud

Reformierakonna allikad on sahistanud, et Pevkuri-Kallase heitluses peaministrikoha pärast toetas Kallas Pevkurit. „Mina olen igal pool öelnud, et ma ei võta seisukohta, ei vali endale järglast, ei pane kellelegi kätt peale,“ lükkas Kallas jutud ümber, lisades, et lõpuks valikut polnudki.

Michali tugevuste kohta ütles Kallas, et tegu on väga kogenud poliitikuga, kes mõistab hästi poliitilisi protsesse. „Palju tugevam poliittaktikas, kui mina olen kunagi olnud, sest ma tulin poliitikasse väljastpoolt,“ märkis ta.

Kallas sõnas kõhkluseta, et teda valdab peaministrikohalt lahkudes kergendustunne. Peaministriaja suurimatest saavutustest meenusid talle suured ja rasked otsused, mis kriisiajal vastu võetud sai. Ta tõi välja kolm olulist valdkonda - julgeolek, eesti keelele üleminek ja energeetika. „Mulle endale on ka oluline abieluvõrdsus, see on oluline samm, et kõik oleksid võrdsed ja mul on selle üle hästi hea meel,“ lisas ta.