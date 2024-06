OTSEFOTOD | Pea 500 liiget olemas! Endiste ekrelaste tulevane partei koguneb Tartus, valitakse ajutised liidrid

Kell 12 algas uue erakonna ERK asutamiskoosolek.

Silver Kuusik sõnas koosolekul, et tulevasel erakonnal on kokku juba 435 liiget. „See kõik on toimunud kahe nädala jooksul,“ ütles ta.

Erakonna registreerimiseks on seaduse järgi vaja vähemalt 500 liiget.

Koosolekul pannakse paika juhtimismudel. Silver Kuusik sõnas kolmapäeval Delfile, et hääletusele pannakse kaks varianti: traditsiooniline ehk esimees ja aseesimees või kaasjuhtidega, nagu Rohelistel. Lisaks sellele valitakse juhatuse esimees ja aseesimees või kaasjuhid. Kuusik sõnas, et on valmis juhiks kandideerima

Henn Põlluaas esines erakonna asutamiskongressil ülevaatega poliitilisest olukorrast ning kritiseeris EKRE-t. „Kui erakond vastandub kõikidele poliitilistele jõududele ja inimestele, halvustades neid, välistades koostöö, siis mis selle erakonna ülesanne ja eesmärk sellisel juhul on?“ märkis ta.

„Suur osa meist ongi tulnud sellisest erakonnast, kes oli end täiesti nurka mänginud, kes on seda ka täna, kelle kõrgemad juhid ajavad igalt poolt jälgi, püüavad paljastada süvariigi agente, kallutatud võrgustikuliikmeid, keda on sisse sokutatud,“ rääkis Põlluaas. „Igas erakonnas võib ju olla perekond või isegi mitu, aga ükski erakond ei tohi muutuda perekonna erakonnaks, ja seda me kahjuks näeme.“