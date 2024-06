New York Times: Joe Biden peaks riigi teenimiseks kandideerimisest loobuma

„Suurim avalik teene, mille hr Biden saab nüüd osutada, on teatamine, et ta ei jätka tagasivalimiseks kandideerimist. Praeguse seisuga osaleb president hoolimatus õnnemängus. On olemas demokraatide liidreid, kes on paremini valmis esitama selgeid, mõjuvaid ja energilisi alternatiive Trumpi teisele ametiajale. Erakonnal ei ole mingit põhjust riskida riigi stabiilsuse ja julgeolekuga, sundides valijaid valima hr Trumpi ja hr Bideni puuduste vahel. See on liiga suur kihlvedu, et loota, et ameeriklased lihtsalt vaataksid mööda või ei võtaks arvesse Bideni vanust ja ebakindlust, mida nad oma silmaga näevad,“ kirjutas New York Times.