FOTOD | Otsus tehtud! Kaja Kallas astub juulikuus tagasi, uueks peaministriks saab Kristen Michal

Koosolekule saabuti rõõmsalt ja krapsaka sammuga. Ka Kristen Michal, kes oli teadaolevalt ainus kandidaat peaministrikohale, tervitas fotograafe hoogsalt ega näidanud kuidagi välja, nagu võidaks kusagilt uus vastane välja tõmmata.

Poolteist tundi hiljem, kella 12.30 paiku oli selge, et üllatusi ei sündinud. Kaja Kallas kinnitas ajakirjanikele, et astub peaministriametist tagasi. Reformierakonna ainus peaministrikandidaat on Kristen Michal, kes juulis uude ametisse astub. Erakonna esimeheks ta siiski veel ei saa, see otsus tehakse septembris toimuval üldkogul. Nii Kallas kui Michal kinnitasid, et valitsuses jätkatakse kolmikliiduna ning kumbagi koalitsioonipartnerit välja ei heideta.

Michal sõnas, et Kallas astub juulis peaministrikohalt tagasi ning senine kliimaminister astub valitsuse etteotsa. Esimese asjana vaadatakse tema sõnul üle koalitsioonilepe. „Kaasajastame seda,“ selgitas Michal Delfile. Kuidas ministrikohad uue peaministri taktikepi all jaotuvad, Michal veel öelda ei osanud, ent lootis, et suve lõpus saab asi selgeks.

Kaja Kallas sõnas, et tema tunneb peaministrikohalt tagasi astumise üle kergendust. Samas meenutas ta, et valitsusaja jooksul on vastu võetud mitmeid tähtsaid otsuseid ja Eesti kriisidest läbi juhitud. „Ja mis mulle endale väga oluline oli, on abieluvõrdsus,“ lisas ta.

Kui viimased paar nädalat on võistlus peaministritooli ja ühes sellega erakonna esimehe koha pärast toimunud Hanno Pevkuri ja Kristen Michali pärast, siis Pevkur teatas reedel, et loobub kandideerimast. „Hetkel käib Euroopas jätkuvalt sõda ja julgeolekuolukord on selline, kus poliitilist turbulentsi ja valitsuskriisi vaja pole,“ selgitas Pevkur, et püüab oma otsusega siseriiklikku stabiilsust säilitada.

Michal seevastu kinnitas eile, et kandideerib Eesti peaministriks. Allikad on sahistanud, et oravapartei oli jagunenud kaheks leeriks ning Kaja Kallas toetas Pevkurit. Kallas lükkas selle jutu täna siiski ümber ja rõhutas, et temal isiklikku lemmikut polnud.