Reuters: EL migrantide väljasaatmise määr on sellel aastal tõusnud

„Uue tagasivõtupoliitikaga on käimas meetmed, et toetada liikmesriike tagasisaatmise kiirendamist ja taasintegreerimist,“ ütles Euroopa Komisjoni pressiesindaja.

Alates 2016. aastast on EL-i sõlminud lepingud Mauritaania, Tuneesia, Türgi ja viimati Egiptusega, et piirata ebaseaduslikku rännet. Lepingut kritiseerivad erinevad inimõigusorganisatsioonid, sest nende sõnul eirab see humanitaarõiguseid.