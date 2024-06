Opositsioon uue valitsuse kursimuutusse ei usu

Isamaa esimees Urmas Reinsalu sõnul pole ta näinud, et Reformierakonna võimalikud järgmised juhid oleksid uuest poliitilisest juhtimisest märku andnud. „Isamaa kindlasti ei sukeldu siin pea ees mingisse võimutehnoloogiasse, vaid meie ootus on, et Reformierakonna juhid, kes tahavad jätkata riigijuhtimist, näitavad, et nad on võimelised mingisuguseks põhimõtteliseks poliitiliseks korrektsiooniks,“ sõnas Reinsalu.