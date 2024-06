Haridusleppe aruteludel kujunes tüliõunaks vanemõpetaja aste

Kristina Kallas sõnas pressikonverentsil, et läbi said arutatud kõik haridusleppe punktid, näiteks õpetajate karjäärimudel, koormusarvestus ja tööülesanded. „Meil on üldiselt kokku lepitud õpetajate karjäärimudel ja selle rakendamise peamised raamid,“ rääkis ta. „Jätkuvalt on üleval üks vaidluskoht, mis on seotud vanema õpetaja karjääriastme rakendumisega.“