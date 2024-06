DELFI BRÜSSELIS | Naeratage ometi! Eilne otsus saab Eestile tulla heal juhul ainult korra

Vaade Eesti mätta otsast: oivaline! Tippsportlasel on privileeg olla populaarne kogu rahva seas, mistõttu elab olümpiavõitjatele ja maailmameistritele kaasa kogu rahvas. Poliitikutesse on keeruline sama soojalt suhtuda. Aga objektiivselt võttes on eile juhtunu vähemalt samaväärne olümpiavõiduga, või ka veel väärtuslikum. Peagi Pariisis algavatel suvemängudel jagatakse vähemalt 329 kulda, hõbedat ja pronksi, aga iga viie aasta tagant toimuval EL-i tippametite jagamisel on „medalikomplekte“ vaid üks.