Homsest algavad kunstiretked kutsuvad avastama elu ääremaal

Maailma Maaliin on Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 kavva kuuluv teistmoodi kunstiprogramm, mis viib publiku eribussiga Lõuna-Eesti ääremaad avastama. Kuni septembrini toimub kokku 30 kunstiretke, millest osa toimub inglise keeles. Sündmuse jooksul külastatakse kolme eripalgelist näitusepaika, kuid omaette kunstielamust pakub ka kunstituuri buss.

Maailma Maaliini kunstiline juht Helena Krinal ütleb, et kunstiretk on olnud kirju koosloome kunstnike ja kohalike inimeste koostöös. „Umbes neli aastat oleme seda kogemust kujundanud koos Lõuna-Eesti mitmetelt elualadelt, päritolumaadest ja erisuguse kultuuritaustadega inimestega. Nüüd on valminud elamuslik kunstikogemus, mis viib uudistama Lõuna-Eesti äärepealset loodust ning inimeseks olemise ääremaid – olgu selleks siis meie suhe mitte-inimestest olenditega, üleloomulikuga või oma kodukandiga,“ selgitas Krinal.