OTSEPILT | Täna jätkus haridusleppe arutelu, toimub pressikonverents

Täna teatasid omavalitsused, et on leppe osas murelikud ning tõdevad, et mitmed leppe punktid vähendavad nende otsustusõigust ja suurendavad linnade-valdade kulutusi.

„Paratamatult jääb mulje, et omavalitsuste kaasamine on vaid näiline. Haridusleppesse on lisatud ka sisulisi väga siduvaid ja omavalitsuste autonoomiat riivavaid juriidilisi kohustusi omavalitsustele, mis on varasemalt läbi rääkimata,“ täiendas Trei. Ta tõi välja, et näiteks on haridusleppe projekti sisse kirjutatud kohustus omavalitsustele, et haridusleppe eesmärkide saavutamiseks suunab koolipidaja üldhariduskuludest vähemalt 60% õpetajate palgafondi.