Tsahkna ja Läänemets: valitsuses Michaliga koostöö sujub, Eesti saaks endale hea juhi

Tsahkna ütles, et tunneb Michalit pikalt ning on temaga koos olnud mitmetes koalitsioonides. Ta hindas, et Michalil on kliimaministri ja endise majandusministrina suur kogemus. „Praegu on vaja tähelepanu Eesti asjadele: majandus käima tõmmata, eelarve korda teha, aga alati näitab lõpuks elu ja annab hinnangud,“ sõnas ta.