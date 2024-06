Venemaal valmistatakse ette „lastetuse ideoloogia“ keelustamise seaduseelnõu

„Mis puudutab küsimusi, mis on seotud ideoloogiaga. Me valmistame praegu aktiivselt ette seaduseelnõusid child-free ideoloogia leviku tõkestamiseks, kui keegi räägib sellest, et neidudel, eriti noortel, ei ole vaja täna sünnitada, saab läbi ka ilma lasteta. Selliseid ideoloogiaid, nii-öelda ekstremistliku suunitlusega, on täna palju,“ ütles Vukolov Peterburi rahvusvahelise juriidikafoorumi sessioonil „Perekond: säilitada, mitte kaotada“, vahendab TASS.