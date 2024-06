VIDEO | Kaitseväe uus juhataja kindralmajor Andrus Merilo: valitsuse ja kaitseväe vahel ei ole mingeid probleeme

Kindral Merilo märkis, et mõned muudatused kaitseväes siiski tulevad, ent põhjalikult ta neid ei kirjeldanud. „Need on pigem kontseptuaalsed,“ sõnas ta napilt.

Kindral Herem oli nii mõnelegi poliitikule pinnuks silmas sellega, et rääkis kaitseväe muredest otsekoheselt ja valjult. Merilo sõnas, et temagi ei plaani probleemide kohalt vaikida. „Kuid arvestada tuleb nüanssidega, mis sellega kaasnevad või on mingites tegevustes viivitusi põhjustanud,“ lisas ta, lausudes, et tema hinnangul on valitsuse ja kaitseväe vaheline koostöö hea.