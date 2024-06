Justiitsministri korraldusel tehakse Tallinna vanglale teenistuslik järelevalve

„Kinnipeetavate tervise kaitse, vanglate turvalisus ja erinevatele olukordadele asjakohane reageerimine on vangla toimimisel väga olulised. Suhtume vanglates aset leidvatesse intsidentidesse täie tõsidusega ja teeme omalt poolt kõik, et töökorraldust parandada ning ajakohastada. Teenistusliku järelevalve eesmärk on leida üles need võimalused, mis aitaksid tulevikus kinnipeetavate raskete tagajärgedega käitumisprobleeme paremini ennetada,“ rääkis justiitsminister Madis Timpson teenistusliku järelevalve alustamise otsuste tagamaadest.