Kuigi allikad Reformierakonnast on viimased paar nädalat rääkinud, et duell peaministrikoha üle käib Kristen Michali ja Hanno Pevkuri vahel, sõnas Pevkur reedel, et tema valitsuse etteotsa ei kandideeri.

„Hetkel käib Euroopas jätkuvalt sõda ja julgeolekuolukord on selline, kus poliitilist turbulentsi ja valitsuskriisi vaja pole,“ selgitas Pevkur, et püüab oma otsusega siseriiklikku stabiilsust säilitada. Ta lisas, et kaitseministrina on tal planeeritud olulised kohtumised, mida pole poliitilise kähmluse nimel mõtet ohverdada.