Interaktiivne Õllemuuseum kultuuripealinnas näitab teed tulevikku

Järgmisel hommikul vaatan kaardil meie asukohta ja ümbritsevat - vahetus läheduses on nii Raekoja plats, Emajõgi, Botaanikaaed kui ka Õllemuuseum. Hetk mõtlemist ja plaan on tehtud, võtame suuna Tähtvere ja A. Le Coq Õllemuuseumi poole!

Oleme kõigest kümme minutit jalutanud, kui juba saabumegi ajaloolise A. Le Coq Õllemuuseumi ette. Sisenedes tervitab meid A. Le Coq kingipood ja rõõmus teenindaja. Elevust tekitavaid kingiideid on siin tõesti palju, mõeldud on nii õllegurmaanide kui ka Limpa Limonaadi fännide peale. Seoses Euroopa kultuuripealinnaga jääb esimesena silma roosa kaunis limonaad Lillepidu – ametlik Tartu2024 limonaad. Hiljem leiame riiulilt ka Tartu2024 ametliku õlle Lust.

Õllemaailm paistab juba sisenedes väga stiilne ja kaasaegne – tahaks igast läbimõeldud sisekujunduselemendist pilti teha. Oleme alles trepist alla jõudnud, kui Ben kommenteerib, kuidas ta on jätkuvalt üllatunud, kui kaasaegsed ja interaktiivsed on Eesti muuseumid.1807. aastal asutatud A. Le Coq on tõesti loonud Eesti vanimale joogitootjale väärilise näituse.

Iga ruuminurk on kuraatorite poolt väga põhjalikult läbi mõeldud ja demonstreerib, kuidas siin väärtustatakse kultuuri ja traditsioone ning antakse endast parim, et see tulevastele põlvedele edasi anda. Kas Sa teadsid näiteks, et õlu on üks maailma vanimaid jooke, mida on pruulitud juba enam kui 12 000 aastat?

Ajaloolises tööstushoones saab erilist tähelepanu õlle üks olulisem koostisosa – linnased. Aastast 1898 pärinevad linnasetrumlid jutustavad linnaste valmistamise teadusest: oder sorteeritakse, pestakse, leotatakse, idandatakse, kuivatatakse, puhastatakse ning alles siis saab sellest õlle koostisosa. Linnasekasvatuse ekspositsioonialal on vaatamiseks ja maitsmiseks välja pandud eri tüüpi ja röstimisastmega linnased ning meie lemmikut karamellist linnast oli võimalik ka kingipoest suveniiriks osta.