FOTOD | Martin Herem andis kaitseväe juhataja ameti üle Andrus Merilole

„Kindral Heremi juhtimise all on kaitsevägi muutunud tugevamaks ja paindlikumaks, et seista kindlalt silmitsi tänaste ja homsete väljakutsetega. Tema pühendumine rahvusvahelisele koostööle on taganud, et Eesti on ja jääb ka tulevikus liitlastele usaldusväärseks ning kindlaks partneriks,“ ütles riigikogu esimees Lauri Hussar rivistusel peetud kõnes. „Soovin jõudu, visadust ja vastupidavust ning julgeid ja tarku otsuseid uuele kaitseväe juhatajale kindralmajor Andrus Merilole. Teekaart sellel teel on Eesti, millele keegi ei julge kallale tulla, mille iga sentimeeter on kaitstud ning kus kaitsetahte osa on ka teadmine, kuidas iga rünnaku puhul saavutada vaenlase üle võit.“