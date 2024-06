Kreml: proua Kallas on meile oma pööraselt russofoobsete avaldustega hästi teada

„Proua Kallas /.../ ei ole seni diplomaatilisi kalduvusi demonstreerinud ja on meile hästi teada oma absoluutselt vastuvõetamatute ja mõnikord isegi pööraselt russofoobsete avaldustega. Seetõttu ei arva me, et Euroopa diplomaatia hakkaks kuidagi tegutsema suhete normaliseerimise suunas. Suhete perspektiivid Moskva ja Brüsseli vahel on halvad,“ lausus Peskov täna ajakirjanikele, vahendab Interfax.