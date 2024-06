VIDEO | USA presidendikandidaatide debatt: te seksisite pornostaariga, teil on tänavakassi moraal

Trump ei püüdnud oma tegevust 2021. aasta 6. jaanuari Kapitooliumi ründamise ajal kaitsta, vahendab Associated Press.

„6. jaanuaril austati meid kogu maailmas, kogu maailmas austati meid. Ja siis tuleb tema ja meie üle naerdakse,“ ütles Trump.

Biden ütles, et Trump julgustas oma toetajaid Kapitoolumile minema ja istus Valges Majas midagi tegemata, kui viimased politseinikke ründasid.

Biden mainis otse ära ka Trumpi süüdimõistmise New Yorgi vaikimisrahakohtuprotsessil, öeldes, et Trumpil on tänavakassi moraal ja et ta seksis pornostaariga.

„Ma ei seksinud pornostaariga,“ vastas Trump.

Trump ütles, et Bidenit ennast võivad oodata kriminaalsüüdistused, kui ta ametist lahkub.

„Jobud ja luuserid“

Biden ründas Trumpi ka selle eest, et viimane keeldus 2018. aastal väidetavalt külastama USA sõdurite haudu Prantsusmaal ja ütles väidetavalt, et sinna on maetud „jobud“ ja „luuserid“.

„Minu poeg ei olnud luuser, ei olnud jobu,“ ütles Biden. „Teie olete jobu. Teie olete luuser.“

Trump väitis vastuseks, et sellest kirjutanud ajakiri The Atlantic on kolmanda järgi ajakiri ja mõtles kõik välja. Trumpi selliseid sõnu on aga kinnitanud tema endine personaliülem John Kelly.