Hanno Pevkur ei kandideeri Reformierakonna esimeheks

„Euroopas on käimas sõda ja selles olukorras ei vaja Eesti valitsuskriisi ja poliitilist kähmlust. Vajame stabiilsust nii Eestile kui erakonnale. Meie suurim väljakutse on tagada Eesti julgeolek: nii sõjaliselt, majanduslikult kui rahva ühte hoidmises,“ ütles Pevkur.

Pevkur plaanib jätkata kaitseministrina. „See, milline saab olema minu tulevik Eesti poliitikas, selgub pärast Reformierakonna uue juhi valimist. Eesti rahvas andis mulle viimastel parlamendivalimistel üleriigiliselt ringkonna suurust arvestades peaministri järel paremuselt teise tulemuse ja on viimase aasta jooksul valitsuse liikmetest enim just mind usaldanud. Seega saan kinnitada, et sõltumata edasisest teenin oma valijaid ning tervet Eesti rahvast täieliku pühendumusega.“