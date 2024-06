Kuidas võrrelda teenusepakkujaid veebis: 3 nippi

Kuidas võrdlusplatvormide kaudu teenuseid leida?

Kui sa pole varasemalt võrdluslehti kasutanud, võivad need esimese hooga näida veidrad. Küll aga on tegemist uudse võimalusega, mis aitab leida teenuseid pisut kergema vaevaga.

Registreeru/kasuta teenust teenusepakkuja kodulehel - Viimane samm puudutab juba teenusepakkuja enda kasutamist. See tähendab, et saad näiteks taotleda laenu või registreeruda mänguportaalis ja kasiinoboonust kasutada, olenevalt soovitud teenusest. Kui kasutasid aga võrdlusportaali, siis jõudsid suure tõenäosusega just selle teenusepakkuja juurde, mida olidki kogu aeg otsinud.

Tutvu portaali võrdlustabeliga - Võrdluslehtede mootoriks on suur võrdlussüsteem, mis võib koosneda erinevatest tabelitest. Kasuta just seda võrdlussüsteemi või -tabelit, kus saad filtreerida teenuseid erinevate kriteeriumite alusel. Laenuteemalistes portaalides saad näiteks filtreerida laenusumma, -perioodi või -intressi alusel erinevaid krediidiandjaid.

Sisuliselt nii lihtne kogu protsess ongi. Võrdlusportaalid on loodud selleks, et sa ei peaks kulutama hulga aega selleks, et leida sobivaid teenuseid - kogu eeltöö on sinu jaoks ära tehtud, et saaksid keskenduda oma elu olulistele osadele.