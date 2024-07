Miks kindlustab ettevõtja sõiduki, kuid mitte äri, mis liisingumakseid tasub?

Miks peaksid väikeettevõtete juhid kindlustuse peale mõtlema?

Mis on just need riskid, mille vastu peab konkreetne ettevõte kindlustama, sõltub väga otseselt ettevõtte vajadustest ja võimalustest riskidega toime tulla. Siinkohal soovitan alati kindlustusnõustajaga aru pidada, sest selline konsultatsioon ja riskihindamine ei maksa kliendile midagi, samas annab see väga väärtuslikku infot selle kohta, millises ulatuses on vaja end kaitsta, et mõni ootamatu õnnetus ei lööks kogu ettevõtet rivist välja. Lihtne meeldetuletus: ei aita sellest, et juhtkonna liikme kallis sõiduk on kindlustatud, kui samas on jäetud kindlustamata äritegevus, mis aitab selle sõiduki liisingumakseid tasuda. Kahjuks näeme ikka ja jälle, et kindlustatakse sõiduk, aga äri osas pole ettevõtja isegi võimalusi teadnud. Kindlasti on vaja ka sõiduk kindlustada, kuid ettevõtjal tasub ennekõike mõelda oma äri kindlustamisele.