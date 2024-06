Palju õnne, peaminister Kristen Michal? Uue peaministrikandidaadi valib homme oravate juhatus

Reformierakonna juhatus otsustas tänasel veebikoosolekul, et homme kogunetakse füüsiliselt peaministrikandidaati kinnitama. Kaja Kallas oli soovinud, et erakonna uus esimees valitaks 14. juulil partei üldkogul. Eile õhtul Eesti ajakirjanikega Brüsselis vesteldes ei soovinud Kallas avaldada, kes oleks tema eelistus oravate uue juhi ja Eesti valitsusjuhina.

On aga teada, et Reformierakonna juhatuses on Kristen Michalil suur toetus. Delfiga vestelnud Reformierakonna juhatuse liikmete seas ei ole viimastel kuudel leidunud neid, kes oleks toetanud tema tõenäolist vastaskandidaati Hanno Pevkurit.