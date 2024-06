Suvekuumaga kipub toit riknema. Kuidas toiduraiskamist vältida?

Selleks, et mõistlikult ostelda ja sealjuures ka raha kokku hoida, mõtle enne poodi minekut läbi ja soovi korral koosta ka nimekiri toodetest, mida sul kindlasti vaja on. Vahet pole, kas on vaja kraami aiapeoks, üheks päevaks või kogu nädalaks, läbimõeldud ostunimekiri aitab sul vähendada ebavajaliku toidu poest koju toomist.

Juba poes olles, lao kaubad ostukorvi nii, et kõige temperatuuritundlikumad sügavkülmutatud tooted jõuaksid sinna viimasena, sest siis peavad nad suvekuuma kõige lühemat aega taluma. Selle lihtsustamiseks on Lidli ostukärude peal välja toodud ka kaupluse kaart, kus on näha erinevate tootegruppide asukoht.

Külmas hoiustamiseks mõeldud toodete koju transportimiseks on eriti just suvel mõistlik osta termokott. Selliseid toiduaineid ei maksa kunagi paigutada auto pagasiruumi, sest suvel valitseb seal veelgi kõrgem temperatuur kui mujal.

Enne kui külmletist või sügavkülmast võetud toote korvi tõstad, tuleb veenduda, et pakend oleks terve. Seda tüüpi kaup on sageli vaakumpakendatud või on kasutatud kiirkülmutust, mis tähendab, et selliseid toiduaineid tohib pakist välja võtta vaid vahetult enne süüa tegema hakkamist.