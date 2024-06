Selle suve parim uudis: Lidlis on väga lai jäätisevalik ja alati soodsad hinnad

Mis on sinu jaoks esimene maitseelamus, mis sulle meenub kui mõtled oma suvepuhkuse peale? Suure tõenäosusega on selleks mõni jäätis, mida oled nautinud õigel hetkel ja õiges seltskonnas. Kui aga sinu vastus eelnenud küsimusele on saaremaine suitsukala või siinse põhjamaise üürikese suvepäikese all valminud maasikad, siis Lidli külmkappidest võid leida neile meeldejäävatele maitsetele väga tõsiseid konkurente.

Kui varasem kokkupuude Lidli jäätiseletiga puudub, siis võib sealne valik silme eest kirjuks võtta, sest sügavkülmikuid täidavad tõesti väga erinevate maitsetega ja mitmel kujul pakutavad jäätised. Lidli sortimendis on saadaval klassikalised vanilli-, šokolaadi- või karamellijäätised, mida täiendavad erinevate pähklite ja pähklikreemidega või hoopis piparmündiga valmistatud jäätised. Lidli külmikutes on alati koht ka itaaliapärastel gelato-tüüpi jäätistel, kuid teinekord võib leida ka päris eksootilist kraami. Lidli Eesti poodides toimuvad regulaarselt erinevad teemanädalad, mis tutvustavad konkreetse riigi või laiema piirkonna maitseid ning Aasia nädalal on olnud saadaval ka näiteks draakonivilja jäätis.

Olenemata sellest, kas soovid kuumal suvepäeval jäätist kohe poe uksest välja astudes nautida või koju perele viia, leiad Lidlist alati sobiva ja meeldivaima lahenduse, olgu siis pulgajäätise, vahvlitopsi või ka väheke suuremale seltskonnale mõeldud karbi näol. Peamiselt leiad Lidlis jäätised Ballino ja Gelatelli kaubamärgi alt, kuid aeg ajalt tuleb ette ka eripakkumisi, kus on võimalik tavatult soodsa hinnaga osta mujaltki tuntud tootjate jäätiseid.

Jäätis 30 sendiga

Kui rääkida hindadest, siis see on taas koht, kus Lidli konkurendid kaugele maha jäävad. Kui enamikes Eesti poodides peab 1-eurose eelarvega olema väga valiv, et mingisugusegi jäätise kätte saaks, siis Lidlis on vähem kui euroga valik väga lai ja heal juhul on isegi võimalik selle raha eest osta üks jäätis endale ning teine sõbrale.