FOTOD | President Karis: Eesti ja Türgi sajandipikkune sõprus on nagu puu, mis kasvatab üha uusi harusid

„Türgi vanasõna järgi on sõprus nagu puu, mis aastatega tugevamaks kasvab. Ka meie koostöö Türgiga kasvatab puu kombel üha uusi harusid. Me oleme pühendunud liitlased NATO-s, maailma tugevaimas alliansis, mille ülesanne on tagada Atlandi-ülene julgeolek,“ ütles president Karis. „Heade suhete ja sõprussidemete jätkumine on meie jaoks hindamatu väärtusega.“