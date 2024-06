„Miski ei muutu, kui ülejäänud maailm ei survesta.“ Põhja-Korea on inimõigusteta eraldatud riik, kus igapäevane elu on lootusetu heitlus

Inimõigusorganisatsiooni Human Rights Watch (HRW) tänavuse aruande järgi on Põhja-Korea üks maailma repressiivsemaid riike. Vaba meedia ja kodanikuühiskond on Põhja-Koreas võõrad nähtused ning kuulekuse säilitamise nimel ähvardab režiim kodanikke mitmesuguste repressioonidega. Kuid viimastel aastatel on olukord veelgi halvenenud.