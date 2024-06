Uued Huawei FreeBuds 6i kõrvaklapid: mürasummutus ja kiirlaadimine

Uued juhtmevabad kõrvaklapid tagavad mitte ainult vaikse keskkonna, vaid ka pika kestvuse. „FreeBuds 6i tööaeg ulatub ühe laadimisega 8 tunnini ning laadimiskarpi kasutades on kuulamisaja pikkus lausa 35 tundi. Lisaks on neil klappidel kiirlaadimise funktsioon, mis sobib tänapäeva kiire elustiiliga – vaid kümneminutilise laadimisega saab kõrvaklappe kasutada neli tundi,“ tutvustab tehnoloogiaekspert ja Huawei koolitusjuht Jekaterina Mishina.

Mürasummutus rahulikuks ja vaikseks päevaks

„Kui varem oli Intelligent Dynamic ANC 3.0 mürasummutuse funktsioon saadaval vaid pro-seeria kõrvaklappidel, siis nüüd on see ka FreeBuds 6i mudelil. ANC 3.0 tehnoloogia genereerib mürasummutamise parameetreid reaalajas, kohandudes 34 erineva olukorraga. Näiteks suudavad need kõrvaklapid intuitiivselt summutada kaubanduskeskuses valju rahvasumina või tagada piisava helitaseme jalgrattaga sõites,“ selgitab tehnoloogiaekspert.

„FreeBuds 6i klapid jälgivad müra iga 2,6 mikrosekundi järel ja kohandavad parameetreid umbes sekundi jooksul vastavalt ümbritsevale keskkonnale. Seadmel on kolmemikrofoniline süsteem, kus kaks välimist mikrofoni püüavad kinni ümbritseva müra ja üks sisemine mikrofon määrab müra kõrva kanalist. Lisaks on kõrvaklappidesse ehitatud 11 mm nelja magnetiga dünaamiline kõlar, mis loob vastulainete abil heli, et neutraliseerida igasugune taustaheli,“ kirjeldab Mishina.

Mishina sõnul on mürasummutuse tõhusust täiustatud viies mürasummutusfunktsioonis. „Üks peamisi täiustusi on mürafiltreerimiskamber, mis on mõeldud keskmiste ja kõrgete sageduste (1 kHz kuni 3 kHz) summutamiseks. Samuti aitavad mürasummutust tagada kõrvaklappide otsikud, mis on saadaval kolmes suuruses ja valmistatud nahasõbralikust silikoonist. Need otsikud on 25% paksemad ja 75% laiema ülaosaga, mis tagavad täieliku mugavuse ja veelgi parema sobivuse kõrvaga,“ selgitab ta.

Disain – mugavus ja minimalism