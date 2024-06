ERI-PÄEVAKORD | Kadri Simson: kõrge välisesindaja ameti järel pole Kallasel Eestis enam midagi teha

„Eestile tähendab see, et meil on üks eestlane, keda teab kogu maailm,“ ütleb Euroopa Komisjoni energiavolinik Kadri Simson „Päevakorra“ erisaates pärast eile öösel Brüsselis langetatud otsust, et Kaja Kallasest saab Euroopa Liidu kõrge välisesindaja kandidaat.