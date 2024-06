Tartu linnapea: ilma lisaressurssi leidmata ei ole hariduslepet võimalik rakendada

Tagasisides leppe kohta on ühe suure murekohana välja toodud, et leppega vähendatakse omavalitsuste autonoomsust haridusvaldkonnas. Kohalikud omavalitsused leiavad, et kehtivale seadusandlusele sh Haridusvaldkonna arengukavas seatud eesmärkidele ja riigieelarve läbirääkimiste korrale tuginedes on võimalik lahendustega kiiremalt tegeleda ka ilma hariduslepet sõlmimata.

„Kuigi maikuu keskpaigas andsime teada, et Liit kui juriidiline isik haridusleppega läbirääkimiste protsessis ei jätka, siis omavalitsuste esindusorganisatsioonina oleme jätkuvalt omavalitsustele toeks ja abiks haridusleppe läbirääkimiste protsessis ja omavalitsuste huvide kaitsel. Kohalikel omavalitsustel on haridusleppe punkte arutades tekkinud mitmeid küsimusi, millele selgete vastuste saamine on määrava tähtsusega selleks, et omavalitsuste volikogud saaksid kaaluda volituste andmist haridusleppe allkirjastamiseks,“ ütles Eesti Linnade ja Valdade Liidu asedirektor Jan Trei.

Ta lisas, et kui Liit kogus tagasisidet leppe tekstile, mis edastati kõigile osalistele 13. juunil, siis ootamatult saatis Haridus- ja Teadusministeerium leppe uue versiooni 20. juunil ning taaskord on enne järgmist haridusleppe kohtumist osalistel väga vähe aega leppega tutvuda.

„Paratamatult jääb mulje, et omavalitsuste kaasamine on vaid näiline. Haridusleppesse on lisatud ka sisulisi väga siduvaid ja omavalitsuste autonoomiat riivavaid juriidilisi kohustusi omavalitsustele, mis on varasemalt läbi rääkimata,“ täiendas Trei. Ta tõi välja, et näiteks on haridusleppe projekti sisse kirjutatud kohustus omavalitsustele, et haridusleppe eesmärkide saavutamiseks suunab koolipidaja üldhariduskuludest vähemalt 60% õpetajate palgafondi.