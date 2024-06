Demokraadid sattusid pärast Bideni nõrka esinemist paanikasse ja räägitakse tema väljavahetamisest

Biden lootis kaks kuud enne ametlikult presidendikandidaadiks nimetamist oma tagasivalimiskampaaniale uue hoo sisse lükata, aga selle asemel tekitas tema rabe ja seosetu esinemine demokraatide hulgas paanika ja avas arutelu selle üle, kas ta peaks üldse kandidaadiks pürgima, teatab New York Times.

Ajaleht kirjutab, et 90 minuti vältel oli käreda häälega Bidenil raskusi enese väljendamisega. „Murede hajutamise asemel oma vanuse üle, tegi 81-aastane hr Biden sellest keskse teema,“ kirjutab New York Times.

Bidenit pikka aega kahtlejate vastu kaitsnud demokraadid, sealhulgas tema oma administratsiooni liikmed, hakkasid kohe pärast debati algust tegema paanilisi telefonikõnesid ja saatma sõnumeid, kui sai selgeks, et Biden ei ole kõige teravamas vormis. Mõned väljendasid šokki sotsiaalmeedias ja teised arutasid omavahel, mida see erakonnale tähendab ja kas on liiga hilja veenda Bidenit noorema kandidaadi kasuks kõrvale astuma.

„Biden hakkab kuulma crescendo’s üleskutseid kõrvale astumiseks,“ ütles demokraatide veteranstrateeg, kes on Bidenit avalikult vankumatult toetanud. „Joel oli demokraatide hulgas sügav kiindumusekaev. See on tühjaks jooksnud. Erakonnad on olemas võitmiseks. See mees, kes oli Trumpiga laval, ei suuda võita. Hirm Trumpi ees lämmatas kriitika Bideni suhtes. Nüüd hakkab see sama hirm õhutama üleskutseid tema taandumiseks.“

„Demokraadid peaksid nimetama kellegi teise, enne kui on liiga hilja,“ kirjutas 2020. aastal Bideni vastu demokraatide presidendikandidaadiks pürginud Andrew Yang sotsiaalmeedias juba enne debati lõppu, lisades teemaviite #swapJoeout (vahetage Joe välja).

President Barack Obama endine abi Valges Majas ja juhtiv liberaalne arvamusliider Van Jones ennustas uut arutelu Bideni kandideerimise üle. „On palju inimesi, kes tahavad, et ta kaaluks nüüd teise kursi võtmist,“ ütles Jones CNN-ile.