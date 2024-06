Stoltenberg: Venemaa vägedel puudub võimekus suurteks läbimurreteks

NATO peasekretär Jens Stoltenberg teatas neljapäeval, et Venemaa väed ei ole võimelised „suurteks läbimurreteks“ Ukraina lahinguväljal. Samas Kiiev on tekitanud Venemaale märkimisväärset kahju enda poolsete löökidega.

„Meil pole viiteid, ega põhjust arvata, et Venemaal on võimeid või jõudu suurte läbimurrete tegemiseks.“ ütles Stoltenberg intervjuus AFP-le.

„Mida me oleme näinud, on see, et ukrainlased on suutnud joont hoida. Nad on suutnud jätkuvalt tekitada suuri kaotusi Venemaa sissetungijatele,“ lisas Stoltenberg.