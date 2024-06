ANALÜÜS | „Eesti inimesed ei taha lõputult suvepäevi pidada, nad ootavad valitsuselt töö tegemist“

„Meil on töötav valitsus ja on vaja kiiresti selgust tuleviku suhtes - kes juhib valitsust, mis valitsus on ja mis otsuseid SEE teeb,“ ütles Eesti 200 juht ja välisminister Margus Tsahkna valitsuse pressikonverentsil neljapäeval. „Täna on vaja otsustusvõimelist koalitsiooni.“ Täpselt sama arvab sotside juht ja siseminister Lauri Läänemets. Ja sama arvavad ka valitsusliidu juhtpartei Reformierakonna poliitikud.