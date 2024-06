Staaride paraad toob kultuuripealinna suvepeol lavale Eesti muusika kullafondi

Tartu 2024 suvepeo lavastaja Tanel Jonase sõnul on lavastuse juhtmotiiv ehk risttee olnud läbi aegade tähendusrikas ja väega koht. „Kui mõelda Tartu ja Eesti ajaloole, tundub mulle lausa ilmvõimatu, et väike eesti rahvas ja Tartu on traditsioonide, kultuuride ja keeruliste ajaloosündmuste ristteel ellu jäänud. Sealjuures on Tartu end ületanud ning arenenud jõulise visiooniga kultuurimõtte kandjaks – 2024. aasta Euroopa kultuuripealinnaks,“ avas Jonas kontsertlavastuse pealkirja.