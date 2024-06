Hondurase endine president mõisteti USA-s 45 aastaks vangi

Varem narkokuritegudes süüdi mõistetud Hondurase endine president Juan Orlando Hernández sai teada karistuse, milleks on 45-aasane vangistus .New Yorki prokurörid ütlesid, et ta juhtis Hondurast nagu „narkoriiki“ ja võttis narkokaubitsejatelt miljoneid dollareid altkäemaksu.